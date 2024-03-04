ensonhaber.com
Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, Kızıl Goncalar dizisinde Levent karakterine hayat veriyor.
Özcan Deniz'i izleyenler, hakkında birçok detayı araştırmaya koyuluyor.
Deniz'in özel hayatını mercek altına alanlar, ailesine de göz atıyor.
Özcan Deniz'in 1 erkek 3 kız olmak üzere 4 kardeşi bulunuyor.
Deniz kardeşler
Kız kardeşlerinden Sibel Semerci ise en tanınan isimler arasında.
Güzellik Koçu, Güzellik Uzm. & Eğitimci olan Sibel Deniz Semerci, eğlenceli ve başarılı makyajları ile tanınıyor.
Bir çocuk annesi olan Semerci, abisi Özcan Deniz'in boşanma olayındaki açıklamalarıyla dikkat çekmişti.
Abi kardeşin benzerlikleri ise şoke etti.