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Kızıl Goncalar'ın zıt ikizleri Zeynep ve Mira'nın Tiktok dansı! "Cüneyd Efendi görmesin"

Kızıl Goncalar'ın zıt ikizleri Zeynep ve Mira'nın Tiktok dansı! "Cüneyd Efendi görmesin" Kızıl Goncalar'da rol alan genç oyuncular Mina Demirtaş ve Esma Yılmaz, Tiktok hesabından dans ettikleri bir video yayınladı.