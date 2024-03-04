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NOW TV'nin iddialı dizisi Kızıl Goncalar, adından söz ettirmeye devam ediyor.
Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun paylaştığı fenomen dizi pazartesi akşamlarına damga vuruyor.
Dizide dikkat çeken diğer karakterler arasında Zeynep ve Mira da bulunuyor.
Dans ettiler
Zeynep ve Mira Adlı ikizleri canlandıran rol arkadaşları Mina Demirtaş Ve Nefise Esma Yılmaz, büyük beğeni topluyor.
Genç oyuncular, son TikTok paylaşımlarıyla gündeme oturdu.
Mina Demirtaş ve Esma Yılmaz'ın dans ettiği anlar milyonlarca kez izlendi.