Kızılcık Şerbeti 100. bölüm 1. fragmanı: Ah Fatih Ah!

Yağmur Uçar

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 2 Mayıs 2025 Cuma akşamı 99. bölümüyle ekranlardaki yerini aldı.

İzleyicilerin merakla beklediği yeni bölüm, izleyicileri ekran başına kitledi. Şimdide 100. bölüm fragmanı yayınlandı.

Defne ile Fatih'in yakınlaşması izleyicileri şoke ederken, beklenmedik bir tepki geldi.

Fatih, "Benim çok güzel bir karım, çok sevdiğim de bir ailem var!" dedi.

Yeni gelişmeler ve yüzleşmeler de fragmanda yer aldı.

İşte Kızılcık Şerbeti 100. bölüm 1. fragmanı...