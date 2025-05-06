Kızılcık Şerbeti 100. bölüm 2. fragman: Hulki ortaya çıktı! Bakın kimmiş...

Yağmur Uçar

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, sezon finaline yaklaşıyor.

3. kez ara verecek olan dizi, tansiyonu gittikçe yükseltiyor.

Son bölümde, Abdullah ile Işıl'ın evlenmesi Nursema, Fatih ve Mustafa için bir yıkım olmuştu.

Öte yandan ise Beril'in Sönmez Hanım'ı deniz kenarında ittiği sahne ise kafaları karıştırdı.

Yeni bölüm fragmanında ise gerçekler netleşti.

Ömer, Beril'in gizemli eşini ortaya çıkardı. Kıvılcım'a kaza yaptıklarında vefat eden kişinin Hulki olduğunu söyledi.

Doğa ise Fatih'in bir hayal kırıklığı ile daha sarsıldı.

Kendini suçlu ve yük gibi gören Sönmez Hanım ise evi terk etmeye kalkıştı.

İşte Kızılcık Şerbeti 100. bölüm 2. fragmanı...