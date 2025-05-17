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Kızılcık Şerbeti 102. bölüm 1. fragman: Bu hikayede yanan Meri oldu...

Kızılcık Şerbeti 102. bölüm 1. fragman: Bu hikayede yanan Meri oldu... Kızılcık Şerbeti'nde bu hafta da sular durulması. Meri ile Mustafa'yı odada basan Nilay, sinir krizi geçirdi. Meri ise gerçekleri anlayarak evden ayrılmaya karar verdi. Öte yandan ise Nursema ve Firaz arasında da tansiyon yükselecek. İşte Kızılcık Şerbeti 102. bölüm 1. fragmanı...