Kızılcık Şerbeti 102. bölüm 1. fragman: Bu hikayede yanan Meri oldu...

Geçtiğimiz günlerde 100. bölümünü kutlayan Kızılcık Şerbeti, sezon finali öncesi nabızları yükseltiyor.
Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan, Doğukan Güngör gibi isimlerin yer aldığı dizi, cuma akşamlarına damga vuruyor.
Son bölümde; Ömer ve Kıvılcım’ın nikah yenilemeye gittikleri gün Metehan’ın bıçaklı saldırıya uğraması herkesi derinden sarstı.
Meri’yi evden göndermeyi kafasına koyan Işıl, işe Nilay’ı, Mustafa ve Meri konusunda işleyerek başladı. Planı tıkır tıkır yürüdü ve sonunda amacına ulaştı.
YENİ FRAGMAN
Meri ile Mustafa'yı kilitli odada yakalayan Nilay sinir krizi geçirdi ve gözler gelecek haftaya çevrildi.
Yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise heyecanı iyice arttırdı.
Kızılcık Şerbeti 102. bölüm 1. fragmanında; Meri, evi terk ediyor...
Firaz'ın da sabrı tükeniyor...
Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle Cuma 20.00'de Show TV’de!