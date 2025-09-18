Kızılcık Şerbeti 105. bölüm fragmanı: "Katil olduğunu biliyorum!"

Show TV’nin reytinglerde zirveye oturan dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni sezonuyla yine gündem oldu.

Doğa ve Firaz’ın yasak aşkı sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, izleyicilerden gelen yoğun tepkiler üzerine senaryoda sürpriz bir değişiklik yapıldı.

Merakla beklenen fragman sonunda yayınlandı. Peki, yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor?

IŞIL İFŞA OLUYOR

Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

Fragmanda dikkat çeken sahnelerden biri de Işıl’ın aldığı gizemli mesaj oldu. Mesajda yer alan “Katil olduğunu biliyorum” sözleri, izleyiciler arasında büyük merak uyandırdı.

Peki, bu mesajı kim gönderdi? İşte Kızılcık Şerbeti 105. bölüm fragmanı: