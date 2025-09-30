Kızılcık Şerbeti 107. bölüm 2. fragman: Asil'in kız arkadaşı bakın kim çıktı

Show TV’nin çok konuşulan dizisi Kızılcık Şerbeti, yayınlanan yeni fragmanıyla izleyicilerin ilgisini bir kez daha üzerine çekti.

Mustafa’nın geri dönüşü ve Işıl ile karşı karşıya geleceği sahneler, şimdiden sosyal medyada heyecan yarattı.

ASİL’İN KIZ ARKADAŞI GELİYOR

Diğer yandan Fatih’in teknede kurduğu kumpasın ardından Asil’in intikam için harekete geçtiği görülüyor.

Ancak asıl merak uyandıran an fragmanın finalinde yaşandı. Asil, Doğa ve Fatih’i kız arkadaşıyla tanıştırınca, çiftin şaşkınlığı dikkatlerden kaçmadı.

İzleyiciler şimdi, “Asil’in kız arkadaşı kim?” sorusunun cevabını bekliyor.

İşte Kızılcık Şerbeti 107. Bölüm 2. fragman: