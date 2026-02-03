Kızılcık Şerbeti 124. bölüm 2. fragman: Kıvılcım’a yeni partner…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kızılcık Şerbeti’nde taşlar yerinden oynuyor!

Fatih’in beklenmedik karakter dönüşümüyle sarsılan izleyiciler, son bölümde gördükleri manzara karşısında şoke oldu.

Akşam yemeği için bir araya gelen tüm ailenin aynı anda yere yığılması "Ünal ailesinin sonu mu geldi?" sorusunu akıllara getirdi.

Dizinin akıbeti merak konusu olurken, yapımdan yeni fragman geldi. Peki, yeni bölümde neler olacak?

YENİ AŞK MI DOĞUYOR?

Asil'in kanalında program yapan Kıvılcım, Tuncay'ı programına davet ediyor. Ömer'in onu kıskanması üzerine, eski evliliğiyle ilgili tüm kapıları kapatıyor.

Öte yandan Kıvılcım ve Tuncay'ın yemeğe gittiğini öğrenen Ömer, baskın yapıyor. Bade ise yine bombayı patlatıyor.

İşte Kızılcık Şerbeti 124. bölüm 2.fragman: