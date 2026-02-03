Abone ol: Google News

Kızılcık Şerbeti 124. bölüm 2. fragman: Kıvılcım’a yeni partner…

Her cuma Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kızılcık Şerbeti dizisinden yeni fragman geldi. Kıvılcım ve Başak'ın babası Tuncay arasında yakınlaşma oluyor. Peki, Ömer ne yapacak? İşte Kızılcık şerbeti 124. bölüm 2. fragman...

Yayınlama Tarihi: 03.02.2026 10:31
  • Kızılcık Şerbeti dizisi 124. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
  • Kıvılcım ve Tuncay arasında yakınlaşma yaşanırken, Ömer kıskançlık krizine giriyor.
  • Ailenin akşam yemeğinde yaşadığı şok edici anlar, seyircileri meraklandırdı.

Kızılcık Şerbeti’nde taşlar yerinden oynuyor!

Fatih’in beklenmedik karakter dönüşümüyle sarsılan izleyiciler, son bölümde gördükleri manzara karşısında şoke oldu.

Akşam yemeği için bir araya gelen tüm ailenin aynı anda yere yığılması "Ünal ailesinin sonu mu geldi?" sorusunu akıllara getirdi.

Dizinin akıbeti merak konusu olurken, yapımdan yeni fragman geldi. Peki, yeni bölümde neler olacak?

YENİ AŞK MI DOĞUYOR?

Asil'in kanalında program yapan Kıvılcım, Tuncay'ı programına davet ediyor. Ömer'in onu kıskanması üzerine, eski evliliğiyle ilgili tüm kapıları kapatıyor.

Öte yandan Kıvılcım ve Tuncay'ın yemeğe gittiğini öğrenen Ömer, baskın yapıyor. Bade ise yine bombayı patlatıyor.

İşte Kızılcık Şerbeti 124. bölüm 2.fragman:

Medya Haberleri