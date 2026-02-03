Simpsonlar'ın "Epstein" kehaneti! 2001'de yayınlandı: Gizemli bir adada...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kehanetleriyle ünlenen The Simpsons dizisi bir kez daha tüm dikkatleri üzerine çekti.

Dizinin 2001 yılına ait bir bölümünde yer alan "gizli ada" mesajı, Epstein'in suç merkezine dönüştürdüğü adayı yıllar öncesinden işaret ettiği iddiasıyla gündem oldu.

"BİR ADADA DÜNYAYI YÖNETİYORLAR"

Dizinin The Parent Rap adlı sahnesinde, arka planda yer alan bir tabela üzerinde şu dikkat çekici ifade yer alıyor:

"Dikkat: Bir yerlerde, bir adadaki bazı çılgın tipler gizlice dünyayı yönetiyor."

Bugün, Epstein'ın Küçük St. James Adası'nın istismar ve nüfuz merkezi olarak geniş çapta belgelenmesiyle birlikte, bu replik birçok izleyici için rahatsız edici derecede gerçeğe yakın geliyor.