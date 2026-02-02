Yeraltı dizisine sürpriz transfer: Hamburglu’nun kardeşi geliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Oyuncu çift Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu’nun özel hayatı kadar kariyer gelişmeleri de yakından takip ediliyor.

2021 yılında evlenen ve iki çocuk sahibi olan çift, aile odaklı bir yaşam sürmeyi tercih etmişti.

Çocuklarıyla ilgilenmek için oyunculuğa ara veren Çeşmioğlu, verdiği molanın ardından yeniden setlere dönme kararı aldı.

Başarılı oyuncu, Medyapım imzalı “Yeraltı” dizisiyle anlaştı.

HÜLYA OLARAK GELİYOR

Ece Çeşmioğlu’nun dizide üstleneceği rol de netleşti.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre başarılı oyuncu, “Yeraltı” dizisinde Hülya karakterini canlandıracak.

Çeşmioğlu, hikayede Murat Danacı’nın hayat verdiği Hamburglu’nun kardeşi olarak izleyici karşısına çıkacak.