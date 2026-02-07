Kızılcık Şerbeti 125. bölüm fragmanı: Nilay’a görücü var…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Show TV ekranlarında her cuma izleyiciyle buluşan Kızılcık şerbeti, dün akşam yayınlanan bölümüyle ekranlara damga vurdu.

Salkım’ın oğluna bulduğu gelin adayı Kübra, tüm aileyi zehirledi.

Öte yandan Asil, Nursema’yla olmayacaklarını bildiği için Elif’le evlenmeye karar verdi. İstemeye geldiklerinde olanlar oldu.

Yeni bölüme dair merak artarken, diziden yeni fragman geldi.

NİLAY'A TALİP VAR

Nursema, Elif'in söylediklerinden sonra Elif'e tokat atıyor. Salkım ise Nursema'ya el kaldırıyor.

Evde dengeler ikiye bölünüyor. Nilay'ı kendine çekmeye çalışan Salkım, bunu başaramayınca Nursema ve Nilay'ı evden göndermek için kolları sıvıyor.

Nilay'a yeni bir talip var. Peki, müstakbel damat kim?

İşte Kızılcık şerbeti 125. bölüm fragmanı: