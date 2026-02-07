Taşacak Bu Deniz 18. bölüm fragmanı: Şerif Adil’i yaktı! “Sana kötü bir haberim var"

- TRT 1'in dizisi Taşacak Bu Deniz, son bölümüyle büyük ilgi çekti.
- Şerif, Adil’i ihbar ederek olayları karmaşıklaştırırken, Adil de Şerif’i ortadan kaldırmaya çalışıyor.
- Esme'nin ayrılık sonrası öfkesi ve Oruç ile İso'nun sınavı, dizinin tansiyonunu yükseltiyor.
Karadeniz'in hırçın dalgaları bu kez intikam için kabarıyor…
TRT 1 ekranlarının fenomen yapımı Taşacak Bu Deniz, 17. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.
Başrollerinde Deniz Baysal, Ava Yaman ve Ulaş Tuna Astepe’nin paylaştığı yapımdan yeni fragman geldi.
Peki, yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor? İşte Taşacak Bu Deniz 18. bölüm fragmanı:
17. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Esme, yaşadığı ayrılığın ardından tüm öfkesini Fırtına Konağı’na yöneltirken, silahı bulup Şerif’le bağlarını tamamen koparmanın yollarını aramaya başladı. Adil ise Şerif’i yok etmeye odaklandı.
Bu süreçte Oruç ve İso’yu zorlu bir sınavın içine sürüklemesi, tansiyonu daha da yükseltti.
Öte yandan Amirum Dayı’nın baskısıyla evlilik fikrine yönelen Adil için uygun bir aday arayışı başlarken, Esme’nin randevuya ani baskını bölüme damga vurdu.
Karşılaştığı manzara karşısında sarsılan Esme’nin vereceği tepki, yeni bölümlerde yaşanacak gelişmelerin habercisi oldu.