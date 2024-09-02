Kızılcık Şerbeti 3. sezon fragmanı yayınlandı mı? 67. bölüm 1. fragmanı... Yeni sezonu merakla beklenen Kızılcık Şerbeti, eylülün ilk günlerinde merak konusu oldu. Dizi için geri sayım başlarken, fragmanın yayınlanması da an meselesi. İzleyiciler, "Kızılcık Şerbeti 67. bölüm fragmanı yayınlandı mı" sorusuna yanıt arıyor. İşte yeni sezon fragmanına dair gelişmeler...

Editör: Yağmur Dinç

Başrollerinde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi, 2 sezonu geride bıraktı.

Düşünce yapıları farklı iki ailenin çatışmasını konu alan dizi, yeni sezona hazırlanıyor.

3. sezon için sete çıkan Show TV dizisi Kızılcık Şerbeti'nin senaryo ve kadrosunda değişiklikler bekleniyor.

66. bölümü ile sezonu bitiren diziden yeni fragman yayınlanması izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Bu kapsamda, "Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı" arama motorlarında araştırılıyor.

Peki, Kızılcık Şerbeti 3. sezon fragmanı geldi mi? Kızılcık Şerbeti 67. bölüm 1. fragman ne zaman? İşte detaylar...

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ FRAGMAN

Kızılcık Şerbeti ekibi, yeni sezon için sete çıktı. Eylül ayının ortalarında bir cuma günü başlaması beklenen diziden henüz fragman gelmedi.

Bazı siteler bölümleri birleştirerek yeni fragmanmış gibi yayınlasa da, resmi hesaplardan bir paylaşım yapılmadı.

Önümüzdeki günlerde Kızılcık Şerbeti 3. sezon 1. fragmanı yayınlanması bekleniyor.