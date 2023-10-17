Kızılcık Şerbeti 35. bölüm 2. fragmanı: "Kocamı sana kaptırmam" Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi, son bölümüyle bir kez daha izleyicileri büyüledi. Milyonlarca izleyiciyi etkisi altına alan dizinin yeni bölüm 2. fragmanı geldi. Ömer ölecek mi? Pembe, kocasını Alev’den geri alabilecek mi? İşte Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı…

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ensonhaber.com

Show TV'nin ekranlarında büyük bir çıkış yakalayan Kızılcık Şerbeti dizisi, reyting rekorlarına imza atmaya devam ediyor.

Her bölümü izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi, son bölümü ile büyük bir ilgi gördü. Başarılı oyuncu kadrosu ve büyüleyici hikayesiyle dikkat çekiyor ve yeni fragmanıyla da merak uyandırıyor.

Başrollerini Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu gibi yetenekli isimlerin üstlendiği dizi, her hafta farklı bir heyecan ve sürprizle izleyicileri ekrana bağlıyor.

Beklenen an geldi. Kızılcık Şerbeti dizisinden yeni fragman yayınlandı. Bakın yeni bölümde neler yaşanacak…

Ömer ölüyor

Geçirdiği trafik kazası sonrasında sağlık sorunları yaşayan Ömer, Kıvılcım'ın yanında son nefesini verecek.

Öte yandan Pembe, Alev'i Abdullah'tan uzaklaştırmak için elinden geleni yapacak. Nursema ise Mihri'nin peşinde...