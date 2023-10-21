Kızılcık Şerbeti 36. bölüm fragmanı: Nursema’nın kabusu geri döndü! Ailesi resti çekti Show TV ekranlarında reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti, dün akşamki bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Nursema’nın cesareti, izleyicilerden tam not aldı. Bakın yeni bölümde neler olacak… İşte Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı!

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ensonhaber.com

Show TV'nin ekranlarında büyük bir çıkış yakalayan Kızılcık Şerbeti dizisi, izleyiciyi her bölümünde büyülemeye ve reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

Dizi, son bölümüyle büyük bir ilgi gördü. Her hafta olduğu gibi, bu hafta da reytinglerde zirveye yerleşti.

Başrollerini Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu gibi yetenekli isimlerin üstlendiği Kızılcık Şerbeti’nden beklenen an geldi.

Dün akşam yayınlanan heyecan dolu bölümün ardından yeni bölüm fragmanı geldi. Bakın yeni bölümde neler yaşanacak…

Pembe ve Abdullah'a rest!

Babasını dinlemeyip İbrahim ile görüşmeye devam eden Mihri’yi bu yanlıştan döndürmek Nursema için ölüm kalım meselesi haline geldi.

Nursema bu yolda tüm riski göze alıyor. Öte yandan Abdullah ve Pembe’nin söylediği her şeyi onaylayan Umut, bu kez açtı ağzını yumdu gözünü. Umut ve Nursema ailesine resti çekti.