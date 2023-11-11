Kızılcık Şerbeti 39. bölüm 1. fragman: Doğa'dan Fatih'e evlenme teklifi! "Laiklik kazanacak" Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde gelecek haftanın fragmanı yayınlandı. İlk fragmanda Nilay doğururken Doğa'ya adeta yalvardı. Apo'dan umduğunu bulamayan Alev ise virane...Doğa'nın planları da tıkır tıkır işliyor!

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Show TV'nin sezona damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti, 38. bölümüyle ekranlara geldi.

Ömer ve Kıvılcım'ın ayrılık rüzgarları esmeye devam ederken, Alev nişanlandı.

Pembe ve Abdullah'ın 35. evlilik yıl dönümleri ise gülümseten anlara sahne oldu.

Doğa ile Fatih'e çevrilen gözler, intikam kokusunu çoktan aldı.

Yeni bölümü heyecanla bekleyen izleyiciler, "Kızılcık Şerbeti fragman yayınlandı mı" merak ediyor.

39. bölüm 1. fragman yeni bölümde heyecanı arttırdı.

Fragman geldi

Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanında Abdullah'tan umduğunu bulamayan Alev, derbeder oldu.

Nilay ise doğum için hastaneye yattı; Doğa'dan ise destek istedi.

Kıvılcım ve Ömer tarafında sular durulmazken, Fatih ve Doğa şoke etti.

Doğa'nın sinsi planlarını devam ettirmek için Fatih' "evlenelim" demesi şaşırttı.

Fragmanı izleyenler ise "Doğa yine plan peşinde", "İşte laiklik", "Kadınlar da teklif eder" yorumlarını beraberinde getirdi.

İşte Kızılcık Şerbeti 39. bölüm 1. fragmanı...