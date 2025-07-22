Kızılcık Şerbeti 4. sezon 1. fragmanı yayınlandı mı? Yeni sezon tarihi...

Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 30 Mayıs 2025 tarihinde yayınlanan 3. sezon finaliyle izleyicileri ekran başında adeta kilitledi.

diziyle ilgili şimdi en çok merak edilen konu yeni sezonun ne zaman başlayacağı oldu.

Aynı zamanda 4. sezon 1. fragmanı da merakla bekleniyor.

İzleyiciler, "Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı", "Kızılcık Şerbeti 4. sezon fragmanı ne zaman yayınlanacak" sorularını araştırıyor.

Eylül ayında başlaması öngörülen dizinin fragmanı dört gözle bekleniyor.

KIZILCIK ŞERBETİ 4. SEZON FRAGMANI

4. sezon onayını alan ve çekimlere hazırlanan Kızılcık Şerbeti için henüz bir fragman gelmedi.

Eylül ortasında başlayacağı düşünülen dizinin yayın tarihine kısa bir süre kala fragman yayınlaması bekleniyor.