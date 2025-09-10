Kızılcık Şerbeti 4. sezon 2. fragman: Firaz da aldattı! Nursema, Pembe'ye dönüşüyor...

Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi “Kızılcık Şerbeti”nin heyecanla beklenen yeni sezonundan ilk tanıtım izleyiciyle buluştu.

Büyük merak uyandıran tanıtım ekrana adeta bomba gibi düştü.

Yayınlanan tanıtımda, Mustafa’nın açtığı yaraları sarmaya çalışan ailelerin, sınavları devam ederken Kıvılcım ve Ömer arasındaki gerginlik dikkat çekiyor.

Abdullah’ın değişiminin merak uyandırdığı tanıtımda Işıl’ın gözlerden uzak randevusu akıllarda soru işareti bırakıyor.

YENİ FRAGMAN

Doğa’nın Fatih’e boşanma teklifinde bulunması ve Firaz’ın evliliğiyle ilgili pişmanlığını Nursema’ya itiraf etmesi yeni sezonda suların durulmayacağının sinyalini veriyor. Asude’nin yeğeni Asil’in (Erkan Avcı) gelişi yeni depremlerin habercisi olurken tanıtımın final sahnesi izleyenleri adeta şoke ediyor.

Firaz’ın “Hiç kimseyi seni sevdiğim gibi sevmedim” sözleriyle attığı mesajın ardından Doğa ve Işıl’ın aynı anda telefonlarını ellerine alması heyecanı doruğa tırmandırıyor.

Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti 12 Eylül Cuma akşamı saat 20.00’de yeni sezonuyla Show TV’de!