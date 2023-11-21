Kızılcık Şerbeti 40. bölüm 2. fragmanı: Ömer, Kıvılcım'ı bakın kime sarmaş dolaş gördü! Yıkan an... Kızılcık Şerbeti'nin yayınlanan son fragmanı, yine heyecanlı anlara sahne old. Ömer ve Kıvılcım'ın ayrılığı sürerken, Doğa ise iyice köşeye sıkıştı.

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Gold Film imzalı, ilk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği ve senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı Kızılcık Şerbeti devam ediyor.

Cuma günlerine damga vuran dizi, reyting rekorları kırarak her geçen gün izleyici kitlesini artırıyor.

Başarılı dizinin yayınlanan son bölümünden sonra servis edilen fragmanı ise akılları bir hayli karıştırdı.

Kıvılcım ve Ömer'in ayrlığı sürerken, aşktan umudunu kesen ve sağlık sorunlarıyla boğuşan Ömer, soluğu mezarlıkta aldı.

Kıvılcım kiminle beraber?

Bu sırada Ertuğrul ile yakınlık kuran Kıvılcım, Ömer'in bakışlarından kaçamadı. Kıvılcım'ı kaybettiğini fark eden Ömer'in kapısına ise biri dayandı.

O ismin kim olduğu fragmanda gösterilmedi ancak olayların karışacağı kesin...

Doğa ve Fatih cephesinde de sular durulmuyor. Fatih, Doğa'yı köşeye sıkıştırmaya devam ediyor.