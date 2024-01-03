Kızılcık Şerbeti 46. bölüm 2. fragman: Alev nezarete düştü! Apo Pembe'ye dönüyor... Merakla beklenen Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde ortalık karışıyor. 46.bölüm 2.fragmanı izleyenlerin nefesini kesti; kardeş kavgası, intikam, hırs... İşte yeni bölümden ayrıntılar!

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, izleyicilere adrenalin dolu anlar yaşatıyor.

Seyircileri ekrana kilitleyen dizinin yeni bölümü için nefesler tutuldu.

Başrollerinde Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizi, cuma akşamı ekranda olacak.

Yeni bölümde neler olacak merak edilirken, 46.bölüm 2.fragmanı yayınlandı.

Fragmanda Abdullah ve Alev'in aşkının dolu dizgin devam ettiği görüldü.

Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmuyor

Ömer, Alev Abdullah'ın ilişkisini onaylamadığını vurguladığı sahnede ağabeyine ''Sen sadece içine gelen konularda yeniliği açıksın anladığım kadarıyla'' diyerek tartışmanın fitilini ateşledi.

Nursema ve Umut ise güzellik merkezleri hayallerinin tadını çıkarırken, sonlarının Dilan-Engin Polat gibi olacağından endişe ediliyor.

İşte Kızılcık Şerbeti 36. bölüm 2.fragman...