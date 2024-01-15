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Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, izleyicilere adrenalin dolu anlar yaşatıyor.
Seyircileri ekrana kilitleyen dizinin yeni bölümü için nefesler tutuldu.
Başrollerinde Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizi, cuma akşamı ekranda olacak.
Yeni bölümde neler olacak merak edilirken, 47.bölüm 2.fragmanı yayınlandı.
Fragmanda Alev Abdullah ilişkisi krize girerken, asıl darbeyi Mustafa yedi.
Doktora giden Mustafa, “Bu şartlar altında çocuk sahibi olmanız imkansız!” sözüyle neye uğradığını şaşırdı.
İşte 47.bölüm 2.fragman...