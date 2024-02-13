Kızılcık Şerbeti 51. bölüm 2. fragman: Fena basıldı! Rüzgar ve Nursema birlikte… Cuma günlerinin reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti dizisinde işler karışıyor. Diziden yeni fragman geldi. Umut hapisten dönüşüyle şok üstüne şok geçirecek. Nursema’yı basıyor. İşte Kızılcık Şerbeti 51. bölüm 2. fragmanı…

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ensonhaber.com

Show TV ekranlarında yayınlanan, her Cuma reytinglerde zirveye oturan Kızılcık Şerbeti dizisi, büyük bir ilgiyle izleniyor.

Başrollerinde Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Settar Tanrıöğen gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi, son bölümüyle heyecan yarattı.

Küçük Abdullah'ın babasının ortaya çıkması ve Fatih ile Doğa'nın ayrılması, herkesi ekrana kilitlemişti. Bu sürpriz dolu bölümün ardından, yeni bölüm heyecanı da dorukta.

İşte beklenen yeni fragman geldi. Nursema ve Umut hikayesi sona erecek gibi…

Nursema basıldı

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde Ömer'in eski sevgilisi Görkem ile Fatih yakınlaşıyor. Fatih, Görkem'le evlenmek istediğini söylüyor.

Öte yandan Kıvılcım ve Ömer barıştı. Aşkları kaldığı yerden devam ediyor.

Rüzgar'ın yanında çalışan Nursema, başı açıkken basılıyor. Rüzgar o anda içeri giriyor. Nursema ve Rüzgar arasında bir yakınlaşma olacak mı?

İşte Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı...