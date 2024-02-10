Kızılcık Şerbeti 51. bölüm fragmanı: Önce amcası, şimdi de yeğeni! Fatih ve Görkem evleniyor... Show TV’nin reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti, dün akşam yayınlanan bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Önce amcası, sonra yeğeni… Fatih ve Görkem evleniyor. İşte yeni bölüm fragmanı…

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ensonhaber.com

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu ve diğer usta oyuncuların muhteşem performanslarıyla dizi, her bölümde büyük bir heyecan yaratıyor.

Dün akşam yayınlanan bölümde Küçük Abdullah’ın babası ortaya çıkmış, Fatih ve Doğa ayrılmıştı.

Dizinin yeni bölümü heyecanla beklenirken, ilk fragman geldi. Bakın neler olacak neler…

Görkem ve Fatih evleniyor

Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölüm fragmanında Fatih ve Görkem birbirlerinden etkileniyor.

Fatih, Görkem'i istemek için Pembe'yle konuşuyor. Pembe ise müjdeyi veriyor: "Çok yakında düğünümüz var"

Öte yandan Umut hapisten çıkıyor, ancak eski Umut gibi değil. Bakalım Nursema ve Umut arasında ayrılık olacak mı?

İşte Kızılcık Şerbeti 51. bölüm fragmanı...