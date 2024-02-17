Kızılcık Şerbeti 52. bölüm fragmanı: Hamile olan bakın kimmiş! Herkes ters köşe olacak Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde dün akşam yaşananlar, diziyi zirveye taşıdı. Heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hamile olduğu ortaya çıktı, dengeler altüst oldu. İşte Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı...

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ensonhaber.com

Show TV'de her Cuma akşamı ekranlara gelen ve izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği Kızılcık Şerbeti dizisi, reytinglerde zirveye oturarak adından sıkça söz ettiriyor.

Başrollerinde Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Settar Tanrıöğen gibi usta oyuncuların yer aldığı dizi dün akşamki bölümüyle adeta fırtınalar estirdi.

Heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı ise merak uyandırdı.

Kıvılcım Alev’in evinde gebelik testi bulmuştu. Bakın test kime aitmiş…

Hamile çıktı

Kıvılcım Alev'in evinde hamilelik testi buluyor. Alev ve Doğa'ya soruyor. Ancak hamile olan Doğa çıkıyor. Bakalım Fatih bu durumda ne yapacak?

Öte yandan Fatih ve Görkem, ilişkilerini resmiyete dökmek istiyor. Bebek haberi bu ilişkiyi engelleyecek mi?

İşte Kızılcık Şerbeti 52. bölüm fragmanı...