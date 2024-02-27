Kızılcık Şerbeti 53. bölüm 2. fragman: Gerçek başka çıktı! Alev'in bebeğinin babası... Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde işler karıştı. Önce Doğa'nın hamile olduğu söylenmişti. Gerçek başka çıktı! Peki, Alev kimden hamile? Bebeğinin babası Apo değil mi? İşte Kızılcık Şerbeti 53. bölüm 2. fragman...

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ensonhaber.com

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, her Cuma akşamı ekranlara geliyor ve izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor.

Son yayınlanan bölümüyle bir kez daha izleyicileri büyüleyen dizi, Cuma günlerinin reyting rekorlarını kırıyor.

Dizinin başrollerinde Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Settar Tanrıöğen gibi usta isimler yer alıyor.

Dizinin heyecanla beklenen yeni fragmanı da nihayet geldi! İzleyiciler, gelecek bölümde neler olacağını merakla bekliyor.

Alev'in bebeği kimden?

Doğa hamile olduğunu söylemişti. Gerçek çok başka çıktı. Alev Abdullah Bey'den hamile olduğunu herkesin içinde itiraf etti.

Pembe ise Alev'in bebeği doğurmaması için elinden geleni yapacak. Alev para teklifini kabul edecek mi?

Umut ve Nursema arasında kriz giderek büyüyor. Nursema boşanma kararı alacak mı? Öte yandan Doğa, Fatih'i geri kazanmak için elinden geleni yapacak.

İşte Kızılcık Şerbeti 53. bölüm 2. fragman...