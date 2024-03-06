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Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, her Cuma yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitliyor.
Gold Film imzasını taşıyan her bölümüyle unutulmaz anlar yaşatan dizi, adeta yeni bir döneme girdi.
Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi usta isimlerin performanslarıyla izleyicilerin gönlünde taht kuran dizide yeni Apo’nun gelişi, dengeleri değiştirdi.
Yeni bölümden yeni fragman geldi. Bakın neler olacak neler…
Abdullah Bey'den çifte teklif!
Dizinin yeni bölümünde, Alev'in hamile olduğunu öğrenen Abdullah Bey, tekrar savaşmaya başlıyor.
Pembe'ye boşanmak istediğini söyleyip, soluğu Alev'in yanında alıyor. Alev bakın ne yapacak...
İşte Kızılcık Şerbeti 54. bölüm 2. fragman...