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Kızılcık Şerbeti 54. bölüm 2. fragman: Yeni Apo hızlı çıktı! Pembe’yi boşuyor, Alev'i alıyor...

Kızılcık Şerbeti 54. bölüm 2. fragman: Yeni Apo hızlı çıktı! Pembe’yi boşuyor, Alev'i alıyor... Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni Abdullah ile birlikte bambaşka bir döneme giriş yapıyor. Alev'in hamile olduğunu öğrenen Apo, gemileri yakacak. İşte Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı...