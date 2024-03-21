Kızılcık Şerbeti 56. bölüm 2. fragman: Görkem hamile mi? Fatih şok olacak Her Cuma izleyicileri ekran başına kilitleyen Kızılcık Şerbeti dizisinden ikinci fragman geldi. Apo’nun boşanmasından Fatih’in evliliğine yaşanan bütün olaylar şok etkisi yaratacak. İşte Kızılcık Şerbeti 56. bölüm 2. fragman…

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ensonhaber.com

Cuma akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yerini alan "Kızılcık Şerbeti" dizisi, her hafta izleyicileri büyülemeye devam ediyor.

Gold Film imzasını taşıyan dizi, Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Son dönemlerde en çok konuşulan dizilerden biri haline geldi.

Başrollerinde Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin yer aldığı dizi yeni bölümüyle şoke edecek.

Heyecanla beklenen ikinci fragman geldi.

Dengeler değişecek

Abdullah Bey Pembe'den boşanmakta kararlı. Alev'in de desteklemesiyle birlikte boşanma davasını açacak.

Öte yandan Fatih ve Görkem'in evliliği hızlandırılacak. Evlendikten sonra Görkem'in Ömer ile olan ilişkisinin ortaya çıkacağı iddia ediliyor.

Dizi izleyicileri Görkem'in hamile olabileceği iddialarında bulundu. İlerleyen bölümlerde netleşecek.

İşte Kızılcık Şerbeti 56. bölüm 2. fragman...