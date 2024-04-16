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Kızılcık Şerbeti 59. bölüm 2. fragman: Görkem'in sonu geldi, tokadı yedi! Herkes "oh" çekecek

Kızılcık Şerbeti 59. bölüm 2. fragman: Görkem'in sonu geldi, tokadı yedi! Herkes "oh" çekecek Cuma akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nden yeni fragman geldi. Bu bölümde yer yerinden oynayacak. Görkem'in foyası ortaya çıktı. Fatih bakın neler yapacak. İşte Kızılcık Şerbeti 59. bölüm 2. fragmanı...