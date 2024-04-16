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Her Cuma Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kızılcık Şerbeti dizisi, gönüllerde taht kurmaya devam ediyor.
Her hafta reyting rekorları kıran dizinin başrollerini Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi usta isimler paylaşıyor.
Onların oyunculuklarıyla, dizinin hikayesi adeta can buluyor ve izleyicilerin kalbinde yer ediniyor.
Diziden ikinci fragman geldi. Bakın yeni bölümde neler olacak neler…
Görkem'in sonu geldi
Görkem, Fatih'le çıktığı gecede sarhoş olarak eve dönüyor. Nilay bu durumu fırsat bilecek.
Görkem'in annesinin cenazesinde Nilay her şeyi ailesine anlatacak. Görkem dayak yiyecek. Bakın Fatih neler yapacak...
İşte Kızılcık Şerbeti 59. bölüm 2. fragman!