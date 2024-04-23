Kızılcık Şerbeti 60. bölüm 2. fragman: Alev ve Apo evleniyor... Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nden yeni fragman geldi. Bu kez yer yerinden oynayacak. Abdullah Bey ve Alev evleniyor. İşte Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı...

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ensonhaber.com

Her Cuma Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kızılcık Şerbeti dizisi, her bölümüyle unutulmaz anlar yaşatıyor.

Dizinin başrollerini, televizyon dünyasının sevilen ve tanınmış oyuncuları Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi usta isimler üstleniyor.

Bu muhteşem kadro, kusursuz oyunculuklarıyla ekran başındaki izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıyor. Hikayenin de arkasında ise senaryo yazarı Melis Civelek var.

Yeni bölümü merakla beklenen dizinin ikinci fragmanı geldi.

Alev ve Apo evleniyor

Dizinin yeni bölüm fragmanında Ünal ailesi, Giray ve Doğa'nın yakınlaşmasını öğreniyor. Fatih sinirden deliye dönecek.

Öte yandan Alev ve Ömer'in arası giderek geriliyor. Alev, Ömer'e abisiyle birlikte yaşadığını ve çok yakında evleneceklerini müjdeliyor.

İşte Kızılcık Şerbeti 60. bölüm 2. fragman...