Kızılcık Şerbeti 68. bölüm 2. fragman: Önce Giray’la şimdi de… Heves ve Fatih sahnesi olay!

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni sezonun ilk bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi.
Başrollerinde Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi, yine şaşırtıcı olaylarla dolu.
İzleyiciler, yeni sezonun heyecanını hissettiren ilk bölümdeki sürprizlerle adeta nefeslerini tuttu.
Diziye dair merak her geçen gün artarken, diziden yeni fragman geldi.
HEVES VE FATİH TANIŞIYOR
Giray'ın gizli ilişki yaşadığı üvey annesi Heves, Fatih'le karşı karşıya geliyor. Dizinin yeni fragmanına gelen yorumlar ise bir hayli şaşırttı.
Bir kullanıcının “Fatih’le Heves yeni çiftimiz hayırlı olsun” yorumunun ardından, Heves ve Fatih'in de ilişki yaşayacağı iddiaları dolaşmaya başladı.
İşte Kızılcık Şerbeti 68. bölüm 2. fragman...