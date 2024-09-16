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Kızılcık Şerbeti 68. bölüm 2. fragman: Önce Giray’la şimdi de… Heves ve Fatih sahnesi olay!

Kızılcık Şerbeti 68. bölüm 2. fragman: Önce Giray’la şimdi de… Heves ve Fatih sahnesi olay! Show TV’nin reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle izleyicileri ekrana kilitledi. Dizinin yeni bölüm fragmanı ise olay yarattı. Fatih ve Heves sahnesi sosyal medyayı karıştırdı. İşte Kızılcık Şerbeti 68. bölüm 2. fragman…