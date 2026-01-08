Halef: Köklerin Çağrısı bu akşam var mı? Yeni bölüm ne zaman? 8 Ocak Now TV yayın akışı

- Yılbaşı haftası nedeniyle birçok dizi ara verdi ve Halef: Köklerin Çağrısı'nın bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu.
HALEF KÖKLERİN ÇAĞRISI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin yeni bölümüyle ilgili beklenen açıklama geldi. Yılbaşı haftası sonrası yayın akışında yaşanan belirsizliklerin ardından, dizinin takipçilerini sevindiren haber netleşti.
Başrollerini İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz’ın paylaştığı yapım, 8 Ocak Perşembe akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
8 OCAK NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 - İlk Bakış
08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 - Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 - Yasak Elma
13:30 - En Hamarat Benim
16:30 – Halef: Köklerin Çağrısı
19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 – Halef: Köklerin Çağrısı
00:00 - Serçenin Gözyaşı