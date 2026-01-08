Abone ol: Google News

Halef: Köklerin Çağrısı bu akşam var mı? Yeni bölüm ne zaman? 8 Ocak Now TV yayın akışı

Yılbaşı haftası nedeniyle birçok dizinin yayın akışına ara vermesi, Halef: Köklerin Çağrısı’nın bu haftaki bölümüne ilişkin soru işaretlerini artırdı. İzleyiciler şimdi “Bu akşam yeni bölüm var mı, yok mu?” ve “Halef: Köklerin Çağrısı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte 8 Ocak 2026 Now TV yayın akışı

Yayınlama Tarihi: 08.01.2026 14:58
  • Yılbaşı haftası nedeniyle birçok dizi ara verdi ve Halef: Köklerin Çağrısı'nın bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu.
  • İzleyiciler, "Halef: Köklerin Çağrısı bu akşam var mı?" sorusuna yanıt ararken dizinin yeni bölümü 8 Ocak Perşembe akşamı yayınlanacak.
  • Başrollerini İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz'ın paylaştığı dizi, izleyicileriyle 20:00'de buluşacak.

Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı, izleyicilerin gündeminde yer alıyor.

Başrollerini İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz’ın paylaştığı diziyle ilgili araştırmalar hız kazandı.

Ancak bu hafta birçok dizinin yayın akışına ara vermesi, Halef: Köklerin Çağrısı için de belirsizlik yarattı.

Bu nedenle dizinin takipçileri, “Halef: Köklerin Çağrısı bu akşam var mı?”, “Yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı?” sorularına yanıt arıyor.

HALEF KÖKLERİN ÇAĞRISI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin yeni bölümüyle ilgili beklenen açıklama geldi. Yılbaşı haftası sonrası yayın akışında yaşanan belirsizliklerin ardından, dizinin takipçilerini sevindiren haber netleşti.

Başrollerini İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz’ın paylaştığı yapım, 8 Ocak Perşembe akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

8 OCAK NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 - İlk Bakış

08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 - Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 - Yasak Elma

13:30 - En Hamarat Benim

16:30 – Halef: Köklerin Çağrısı

19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 – Halef: Köklerin Çağrısı

00:00 - Serçenin Gözyaşı

