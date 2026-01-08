Halef: Köklerin Çağrısı bu akşam var mı? Yeni bölüm ne zaman? 8 Ocak Now TV yayın akışı Yılbaşı haftası nedeniyle birçok dizinin yayın akışına ara vermesi, Halef: Köklerin Çağrısı’nın bu haftaki bölümüne ilişkin soru işaretlerini artırdı. İzleyiciler şimdi “Bu akşam yeni bölüm var mı, yok mu?” ve “Halef: Köklerin Çağrısı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte 8 Ocak 2026 Now TV yayın akışı

Göster Hızlı Özet Yılbaşı haftası nedeniyle birçok dizi ara verdi ve Halef: Köklerin Çağrısı'nın bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu.

İzleyiciler, "Halef: Köklerin Çağrısı bu akşam var mı?" sorusuna yanıt ararken dizinin yeni bölümü 8 Ocak Perşembe akşamı yayınlanacak.

Başrollerini İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz'ın paylaştığı dizi, izleyicileriyle 20:00'de buluşacak. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı, izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Başrollerini İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz’ın paylaştığı diziyle ilgili araştırmalar hız kazandı. Ancak bu hafta birçok dizinin yayın akışına ara vermesi, Halef: Köklerin Çağrısı için de belirsizlik yarattı. Bu nedenle dizinin takipçileri, “Halef: Köklerin Çağrısı bu akşam var mı?”, “Yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı?” sorularına yanıt arıyor. HALEF KÖKLERİN ÇAĞRISI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin yeni bölümüyle ilgili beklenen açıklama geldi. Yılbaşı haftası sonrası yayın akışında yaşanan belirsizliklerin ardından, dizinin takipçilerini sevindiren haber netleşti. Başrollerini İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz’ın paylaştığı yapım, 8 Ocak Perşembe akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. 8 OCAK NOW TV YAYIN AKIŞI 07:30 - İlk Bakış 08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat 10:45 - Çağla ile Yeni Bir Gün 12:30 - Yasak Elma 13:30 - En Hamarat Benim 16:30 – Halef: Köklerin Çağrısı 19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 – Halef: Köklerin Çağrısı 00:00 - Serçenin Gözyaşı Medya Haberleri Müge Anlı açıkladı: Rahmi Özkan'ın yayına çıkmama sebebi...

