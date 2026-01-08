Müge Anlı açıkladı: Rahmi Özkan'ın yayına çıkmama sebebi...

- Müge Anlı, Rahmi Özkan'ın yayında olmamasının sebebinin eşinin sağlık sorunları nedeniyle olduğunu açıkladı.
- Özkan'ın eşi Güzin Özkan, ciddi bir ameliyat geçirmiş ve yoğun bakımda tedavi altında.
- Anlı, eşinin sağlık durumunun iyiye gittiğini ve yoğun bakımdan çıkarılmasının beklendiğini duyurdu.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programının uzun yıllardır hukuk danışmanlığını yapan Avukat Rahmi Özkan, seyircilerin gündeminde.
Özkan, son günlerde yayında yer almaması nedeniyle izleyicilerin dikkatini çekti.
Müge Anlı, canlı yayında yaptığı açıklamada Rahmi Özkan'ın neden yayına katılmadığını açıkladı.
EŞİNİN YANINDA
Yapılan açıklamalara göre Rahmi Özkan'ın programda olmamasının sebebi eşinin hasta olması.
Müge Anlı, "Rahmi Özkan’ın eşi yoğun bakımda. Eşi Güzin ablam acil bir ameliyat geçirdi. Midesi derken kalbiyle ilgili sıkıntı çıktı. Apar topar ameliyata alındı." dedi.
Anlı, 7 Ocak 2026 tarihli canlı yayında yapılan açıklamada, Rahmi Özkan'ın eşi Güzin Özkan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği ve yoğun bakımdan çıkarılmasının beklendiği müjdesi verildi.