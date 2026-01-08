Hudutsuz Sevda’dan İnci Taneleri’ne sürpriz transfer! Mafya lideri geliyor…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İnci Taneleri dizisinde yeni sezon heyecanı başladı.

3. sezon çekimlerine hafta başında start verilen ve hikayesini kaldığı yerden sürdüren fenomen yapım, oyuncu kadrosunu da güçlendirmeye hazırlanıyor.

Yeni sezonda diziye katılacak iki yeni oyuncudan biri netleşti.

Son olarak, hem oyuncu hem de yazar kadrosunda yer aldığı Hudutsuz Sevda ile izleyici karşısına çıkan ödüllü oyuncu Haydar Şişman, İnci Taneleri ile anlaşmaya vardı.

MAFYA LİDERİ GELİYOR

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra ressam kimliğiyle de tanınan Haydar Şişman, televizyon ekranlarına iddialı bir rolle dönmeye hazırlanıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Kanal D’de yayınlanan ve yayın gününün Salı’ya alınması gündemde olan İnci Taneleri dizisinin yeni sezonunda kadroya dahil olan Şişman, hikâyeye mafya lideri Keledoş karakteriyle giriş yapacak.