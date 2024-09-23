Kızılcık Şerbeti 69. bölüm 2. fragman: Abdullah kucağında Alev'le Pembe'ye koşacak

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Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle yine büyük bir ilgi gördü.
Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi usta isimlerin performanslarıyla dikkat çeken dizi her hafta reytinglerde zirveyi kapıyor.
Yeni bölüm için bekleyiş sürerken, dizinin yeni fragmanı da izleyiciyle buluştu.
ABDULLAH PEMBE'YE YALVARACAK
Dizinin son bölümünde bakıcının Alev'e uyku ilacı vermesiyle ortalık karıştı. Kıvılcım Alev'i geri alacak.
Kızından ayrılmak istemeyen Abdullah ise, Pembe'nin kapısını çalacak.
KIZILCIK ŞERBETİ 69. BÖLÜM 2. FRAGMAN