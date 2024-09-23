Kızılcık Şerbeti 69. bölüm 2. fragman: Abdullah kucağında Alev'le Pembe'ye koşacak Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Kızılcık Şerbeti, merakla beklenen yeni fragmanını yayınladı. Alev bebeği bakın kim büyütecek. Abdullah, Pembe’nin kapısını çalıyor. İşte Kızılcık Şerbeti 69. bölüm 2. fragmanı…

Haber Merkezi

Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle yine büyük bir ilgi gördü.

Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi usta isimlerin performanslarıyla dikkat çeken dizi her hafta reytinglerde zirveyi kapıyor.

Yeni bölüm için bekleyiş sürerken, dizinin yeni fragmanı da izleyiciyle buluştu.

ABDULLAH PEMBE'YE YALVARACAK

Dizinin son bölümünde bakıcının Alev'e uyku ilacı vermesiyle ortalık karıştı. Kıvılcım Alev'i geri alacak.

Kızından ayrılmak istemeyen Abdullah ise, Pembe'nin kapısını çalacak.

KIZILCIK ŞERBETİ 69. BÖLÜM 2. FRAGMAN