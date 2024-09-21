Kızılcık Şerbeti 69. bölüm fragmanı: "İyi sarıl kızına, bu son sarılman olacak!" Cuma günlerinin favori dizisi Kızılcık Şerbeti, dün akşam izleyicileri ekran başına kilitledi. Diziden yeni bölüm fragmanı geldi. Karmaşık ilişkilere bir yenisi daha ekleniyor. İşte Kızılcık Şerbeti 69. bölüm fragmanı…

Haber Merkezi

Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı.

Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi usta oyuncuların yer aldığı dizide olaylar hiç hız kesmiyor.

Dün akşam yayınlanan bölüm, yeni sezonun heyecanını resmen zirveye taşıdı.

Her geçen gün daha da merak uyandıran diziye dair bekleyiş sürerken, yepyeni fragman da yayınlandı.

MİNİK ALEV'E NE OLACAK?

Dizinin son sahnesinde Minik Alev'in mamasına uyku ilacı katan bakıcı, kendi sonunu getirdi. Durumu öğrenen Kıvılcım, Alev'i Abdullah'a bırakmayacak.

Doğa gerçekleri görecek mi? Görkem Ünal ailesinin güvenini yeniden kazanacak mı? Tüm merak edilenler için; işte Kızılcık Şerbeti 69. bölüm fragmanı...