Kızılcık Şerbeti 73. bölüm 1. fragman: Abdullah Bey yine şaşırtmadı!

Yağmur Dinç

Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti, dün akşam yayınlandı.

Yeni bölümde Giray'ın babasını kaybetmesi ile Heves arasındaki ilişki soru işareti yarattı. Mustafa'nın yardımı yavaş yavaş açığa çıkarken, Görkem'in Nursema planı ise işlemeye başladı.

Fatih'in amcası Ömer’den intikam almak için onun gençlik aşkıyla birlikte olmasıyla bölüm sona erdi.

İzleyiciler, yeni bölümü sabırsızlıkla beklerken ilk fragman yayınlandı.

Kızılcık Şerbeti 73. bölüm 1. fragmanına Pembe Hanım'ın yıkılışı damga vurdu.

Pembe, Abdullah ve Meri arasında bir ilişki olduğunu düşünerek "Abdullah Bey, sen bana bunu yeniden nasıl yaparsın?" diye isyan etti.

İşte o fragman...