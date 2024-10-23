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Haber Merkezi

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Kızılcık Şerbeti, izleyicileri her hafta ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Olayların giderek derinleştiği ve heyecanın doruklara ulaştığı bu haftaki bölüm de izleyicilere nefes kesen anlar yaşattı.

Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan’ın güçlü oyunculukları, diziyi izlenme rekorlarına taşırken, karakterlerin çatışmaları ve olay örgüsü izleyiciler arasında büyük merak uyandırıyor.

Dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Bakın izleyicileri bu hafta neler bekliyor.

"FATİH'İ Mİ ÖZLÜYORSUN?"

Ömer'den intikamını alan Fatih, Doğa ile yeniden bir araya gelecek mi? Doğa, Giray'ın her hareketinde Fatih'i arıyor.

Öte yandan herkesten intikam almaya devam eden Görkem, Mustafa'ya kurduğu tuzağa devam ediyor. Mustafa ve Nilay'ın arası bozulacak mı? İşte Kızılcık Şerbeti 73. bölüm 2. fragman...