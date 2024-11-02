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Haber Merkezi

Kızılcık Şerbeti dizisi, son bölümüyle bir kez daha izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı.

Her hafta artan heyecan ile izleyenlerine unutulmaz anlar yaşatan dizi, karakterlerinin içsel çatışmaları ve beklenmedik olaylarıyla adeta bir duygu fırtınası estiriyor.

Başrollerinde Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan’ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti, reytinglerdeki başarısını sürdürmeye devam ederken, yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

Peki, yeni bölümde neler olacak?

FATİH VE DOĞA BARIŞTI

Nilay, bir süre Doğa ve Giray'ın yanında kaldıktan sonra, Giray ile Heves arasındaki ilişkiyi açığa çıkaracak mı?

Aynı zamanda, Giray ve Doğa arasındaki kavgalar giderek şiddetleniyor. Bu gerginlikler arasında Fatih’in devreye girmesi ise dikkatleri üzerine çekti.

Doğa ile Fatih arasında yaşanan yakınlaşma anları ekranlara damga vurdu. İşte Kızılcık Şerbeti 75. bölüm fragmanı…