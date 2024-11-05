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Haber Merkezi

Show TV’nin reytinglerde zirvede olan dizisi Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle bir kez daha izleyiciyi ekranlara kilitlemeyi başardı.

Başrollerinde usta isimler Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan’ın yer aldığı dizi, dramatik sahneleri ve karakterler arası çatışmalarıyla dikkat çekiyor.

Her hafta yeni gelişmelerle izleyiciyi şaşırtmayı başaran Kızılcık Şerbeti, yayımlanan yeni bölüm fragmanıyla da merak uyandırdı.

Peki, yeni bölümde izleyicileri hangi sürprizler bekliyor?

PEMBE EVDEN AYRILIYOR

Mustafa’ya tuzak kuran kadın sonunda ortaya çıkıyor! Fatih’in bu kadını ailesiyle yüzleştirmesi ise aile içinde büyük bir krize yol açacak.

Görkem’in ince ince işlediği planın hedefi şaşırtacak. Kadın tüm suçu Pembe’nin üzerine atınca, Pembe evi terk edecek.

İşte Kızılcık Şerbeti 75. bölüm 2. fragman...