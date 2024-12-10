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Haber Merkezi

­­­­­­­ Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, her hafta izleyicileri ekran başına toplamaya devam ediyor.

Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi usta oyuncuları bir araya getiren dizi, son bölümüyle büyük ilgi gördü.

Yeni bölümde olayların nasıl gelişeceği ise şimdiden merak konusu.

Diziden yeni fragman geldi. Bakın yeni bölümde neler olacak.

NURSEMA KISMETİNİ BULDU

Dizinin yeni bölümünde Görkem'in bebeğini kaybettiğini herkes öğreniyor. Öte yandan Firaz, diziye yeni katılan İmam'a Nursema'yı övüyor.

İmam ve Nursema arasında yakınlaşma başlayacak. İşte Kızılcık Şerbeti 80. bölüm 2. fragman...