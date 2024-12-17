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Haber Merkezi

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, her hafta izleyicilerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi ünlü isimleri bir araya getiren dizi, geçtiğimiz hafta yayınlanan yeni bölümüyle büyük bir ilgi topladı.

Ekranlara yansıyan son bölüm, izleyiciler tarafından tam not alırken, yeni bölümde neler olacağı şimdiden heyecanla bekleniyor.

Dizinin yeni fragmanı da izleyicilerin merakını daha da arttırdı. Peki, yeni bölümde neler olacak?

GÖRKEM'İN SONU GELDİ

Doğa'yı metres olarak rezil etme çabasından sonra tüm tepkileri üzerine çeken Görkem'e yolun sonu göründü.

Daha önce Mustafa'ya kurduğu tuzağı, Ömer ortaya çıkarıyor. Pembe, Görkem'i evden kovuyor.

İşte Kızılcık Şerbeti 81. bölüm 2. fragman...