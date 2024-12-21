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Haber Merkezi

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerini ekran başına kilitledi.

Başrollerinde Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi, dün akşam yayınlanan bölümüyle hem reytinglerde zirveye oturdu hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Yeni bölümden yayınlanan fragman, izleyicilerin heyecanını bir kat daha artırdı. Bakın yeni bölümde neler olacak…

GÖRKEM GİTMEDEN İNTİKAMINI ALDI

Dizinin yeni bölümünde Görkem'i evinden kovan Pembe, soluğu Doğa'nın yanında alacak. Daha önceki yaşattıkları ve söylediği sözler için Doğa'dan özür dileyecek.

Artık kaybedecek bir şeyi kalmayan Görkem'in ise intikamı büyük. Bir davette bir araya gelen Ünal ailesi de dahil olmak üzere herkesi kilitleyip ateşe verecek. Peki, faciadan kurtulabilecekler mi?

İşte Kızılcık Şerbeti 82. bölüm fragmanı...