Kızılcık Şerbeti 86. bölüm 1. fragman: Kıvılcım, kürtaj masasında...

Yağmur Dinç

“Kızılcık Şerbeti,” her hafta Cuma akşamı saat 20:00’de Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Yeni bölüm fragmanının ise izleyicilerin gündeminde yer alıyor.

Dizinin heyecan dolu 86. bölümünde olayların nasıl gelişeceği büyük bir merak konusu.

Kızılcık Şerbeti takipçileri; Nursema ve Firaz arasındaki yakınlaşmayı, Kıvılcım’ın hayatına giren yeni karakter Işıl’ı ve Doğa ile Fatih’in ilişkisindeki yeni gelişmeleri izlemek için sabırsızlanıyor.

Yeni bölüm fragmanı ise yine nefesleri kesti. Kıvılcım'ın kürtaj randevusu aldığı öğrenilirken, Nursema ise Pembe Hanım tarafından zorla evlendirileceğinin sinyallerini verdi.

İşte Kızılcık Şerbeti 86. bölüm 1. fragmanı...