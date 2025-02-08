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Kızılcık Şerbeti 88. bölüm 1. fragmanı: Abdullah ve Işıl asansörde...

Kızılcık Şerbeti 88. bölüm 1. fragmanı: Abdullah ve Işıl asansörde... Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Kıvılcım'ın hamile olduğunu herkes öğrenirken, Abdullah ve Işıl arasındaki yakınlaşma daha da öteye gitti. İşte Kızılcık Şerbeti 88. bölüm 1.fragmanı...