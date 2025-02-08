Kızılcık Şerbeti 88. bölüm 1. fragmanı: Abdullah ve Işıl asansörde...

Başrollerinde Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Barış Kılıç gibi isimlerin rol aldığı Kızılcık Şerbeti, cuma akşamları yayınlanıyor.
Her cumaya damga vuran dizi, son bölümüyle izleyiciler ekrana kilitledi.
Kızılcık Şerbeti’nin 87. Bölümünde; Fatih’in vurulması herkesi şoke etti. Her ne kadar Ömer bu işi yapanlardan hesap sorsa da Fatih’in yürümesinde oluşan birtakım problemler ortaya çıktı.
Ailelerin de araya girmesiyle Nursema ve İlhami’nin evlenmelerine karar verildi.
Öte yandan Abdullah ve Işıl birlikte yapacakları bir iş gezisi esnasında iyice birbirlerine yakınlaştı.
İzleyiciler 88. bölüm fragmanını merakla beklerken ilk fragman yayınlandı. Fragmana, Kıvılcım'ın hamileliğini tüm ailenin öğrenmesi ve Abdullah-Işıl yakınlaşması damga vurdu.
İşte yeni fragman...