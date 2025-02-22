Kızılcık Şerbeti 90. bölüm 1. fragmanı: Doğa, buldumcuk oldu! İpin ucu kaçıyor...

Yağmur Uçar

Dün akşam yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü, ekrana kilitleyen bir sahne ile sona erdi.

Soluğu Işıl'ın yanında alan Abdullah Bey’in aşkını itirafını Pembe Hanım açık kalan telefonda duydu.

İzleyiciler, merakla yeni bölümü beklemeye başladı.

Dizinin akabinde yayınlanan fragman ise bir kez daha şoke etti.

Kızılcık Şerbeti 90. bölüm 1. fragmanında, Doğa'nın dadı tuttuğu görüldü. Ünal ve Aslan ailelerinde dikkat çeken bu tavırlar, "Doğa ipin ucunu kaçırıyor" sinyalleri verdi.

Doğa, ona sunulanları sonuna kadar hatta abartacak kadar kullanıyor. Doğa’nın bu tavrına Fatih dayanacak mı ya da ne kadar dayanacak? İşte Kızılcık Şerbeti'nden yeni bölüm fragmanı...