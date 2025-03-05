Kızılcık Şerbeti 91. bölüm 2. fragmanı: Nilay yıkılacak! Mustafa ile Meri yakalanıyor...

Yağmur Uçar

Show TV'nin iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti, cuma akşamlarına damga vuruyor.

Yeni sezonda da adından söz ettiren dizi, son olarak 90. bölümü ile ekrana geldi.

Doğa'nın şımarıklığı, Abdullah-Işıl yakınlaşması, Nursema'nın evlilik yolu derken ortalık iyice karıştı.

Yeni bölümü dört gözle bekleyen izleyiciler, 91. bölüm 2. fragmanı ile şoke oldu.

Yayınlanan son fragmanda Nursema'nın nişan esnasında isimleri karışması Pembe ve Abdullah cephesinde büyük tepki topladı. Firaz'a olan duygularını fark eden Nursema, çıkmaza girmeye başladı.

Öte yandan ise Mustafa ile Meri'nin iyi anlaşması, Nilay'dan kaçmadı. İkisini bir kuyumcuda gören Nilay, Meri'den sinirini çıkardı.

Doğa ise Fatih'e bakarak Ömer'i eleştirdi ancak Kıvılcım'dan sert tepki geldi.

İşte Kızılcık Şerbeti fragmanı...