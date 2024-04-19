Kızılcık Şerbeti Apo geri mi dönüyor? Ahmet Mümtaz Taylan açıkladı... Kızılcık Şerbeti dizisinin Abdullah Bey’i Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirerek diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Yerine gelen Ahmet Mümtaz Taylan, Settar Tanrıöğen’in geri dönüp dönmeyeceği hakkında açıklama yaptı.

ensonhaber.com

Show TV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti, seyirciyi ekrana bağlamaya devam ediyor.

Dizi, Apo karakterinin dramatik hikayesiyle izleyicileri derinden etkiliyor. Ancak dizide yaşanan Apo krizi, herkesi şaşırtmış ve takipçilerini endişelendirmişti.

Eski Apo olarak izlediğimiz Settar Tanrıöğen'in sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılması, kimi zaman dizinin geleceğiyle ilgili soru işaretleri yaratmıştı.

Fakat dizi ekibi, bu zorluğun üstesinden gelmek için hızlı ve etkili bir karar aldı ve Ahmet Mümtaz Taylan'ı kadroya dahil etti.

Ahmet Mümtaz Taylan, Apo karakterine hızlıca adapte oldu ve izleyicilerin gönlünde taht kurdu.

Peki, eski Apo diziye geri dönecek mi? Ahmet Mümtaz Taylan açıkladı…

Settar Tanrıöğen diziye geri mi dönecek?

Muhabir Online, 3. sezonda hangi Apo’nun yer alacağını sordu. Usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan ise konu hakkında bilgisi olmadığını söyledi.

Settar Tanrıöğen’in istemesi durumunda rolü geri teslim edeceğini de ekledi.