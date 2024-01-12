Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı? 46.bölüm detayları Yeni yıl arasına giren Kızılcık Şerbeti dizisi bu akşam yayınlanacak mı izleyicilerin merak konusu oldu. Gözler, 12 Ocak 2024 Show TV yayın akışına çevrildi. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm var mı, saat kaçta? İşte ayrıntılar...

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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, geçen hafta özel bölümüyle ekranlara geldi.

Yılbaşı sebebiyle tatil yapan dizinin yeni bölümü dört gözle bekleniyor.

Cuma gününün ilk saatlerinden itibaren "bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı" sorusu gündemde yer alıyor.

Kızılcık Şerbeti 46. bölümü bekleyenler, yayın akışına göz atıyor.

Peki, Kızılcık Şerbeti bu akşam yayınlanacak mı? İşte 46. bölüm detayları...

Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı?

Kızılcık Şerbeti dizisi, 12 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'da Show TV'de yayınlanacak.

Kızılcık Şerbeti'nin 46. bölüm özeti

Doğa’nın Pembe’ye açıktan savaş ilan etmesi evdeki herkesi şoke ederken, Fatih ve Doğa arasında büyük gerilime neden olur. Doğa ilk hamle olarak Nilay’ı kendi yanına çekmeye çalışacak ancak Nilay Pembe annesinden vaz geçmeyecektir. Doğa yeni konumunu herkesin gözüne sokmak için Alev’i eve davet eder. Bunu gören Pembe artık büyük oynaması gerektiğine karar vererek Zülkar ve Nilay ile karşı atağa geçer.

Ünallar’ın şirketinde ise durumlar karışacak, Ömer ve iki yeğeni Abdullah’a karşı güç birliği yapacaktır.

Ömer, gece hayatında tanışıp birlikte olduğu kızı, iş yapacağı şirketin yetkilisi olarak karşısında görmesiyle hayatının şokunu yaşayacaktır.

Umut’un büyük hayallerle başladığı yeni iş hayatı görkemli bir açılışla başlayacaktır.

Abdullah ve Alev birlikteliklerine sahip çıkmaya devam etseler de bu durum gün geçtikçe zor olmaktadır.