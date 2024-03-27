Kızılcık Şerbeti Doğa’nın yeni aşkı Giray bakın kim çıktı! Kimse inanamıyor...

Heyecan dolu dizi Kızılcık Şerbeti, bu hafta yeni bir isimle izleyicileri ekran başına kilitleyecek!
Ünlü oyuncu Kaan Taşaner, kadroya dahil oluyor ve bu gelişmeyle birlikte heyecan iyice tavan yapıyor.
Fatmagül'ün Suçu Ne?, Kuzey Güney, Diriliş Ertuğrul gibi sevilen dizilerden tanıdığımız yakışıklı oyuncu Kaan Taşaner, Kızılcık Şerbeti'nde Sıla Türkoğlu'nun canlandırdığı Doğa karakterinin yeni aşkı olarak karşımıza çıkacak.
Kaan Taşaner'in hayatı hakkında meraklı gözlerle araştırmalar yapılıyor.
Usta oyuncunun oğlu çıktı
Kaan Taşaner’in annesinin usta oyuncu olduğunu öğrenenler küçük dilini yuttu. Meğer kimse bilmiyormuş. İşte anne-oğul…
Kaan Taşaner kimdir?
23 Nisan 1979'da Antalya'da dünyaya gelen Kaan Taşaner, aslında oyunculuk dünyasına oldukça renkli bir geçmişle adım attı. Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı mezunu olan Kaan Taşaner, ilk adımlarını tiyatro sahnelerinde attı.
Oyunculuk serüvenine, Karanlıkta İlk Işık Kubilay adlı tiyatro oyununda başlamış ve bu oyunla birlikte 2004 yılına kadar birçok farklı yapımda sahne aldı. Sahne deneyimleriyle kendini geliştiren Kaan Taşaner, oyunculuk yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.