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Bahar'ın Timur'u için tokatlama sitesi açtılar! Milyonlarca tokat atıldı...

Bahar'ın Timur'u için tokatlama sitesi açtılar! Milyonlarca tokat atıldı... Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde başlayan 'Fatih'i Tokatla' furyası, şimdi Bahar dizisiyle devam ediyor. İzleyiciler, Timur karakterini protesto etmek için tokatlama sitesi açtı.