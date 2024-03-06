Bahar'ın Timur'u için tokatlama sitesi açtılar! Milyonlarca tokat atıldı...

Show TV'nin popüler dizisi Kızılcık Şerbeti dizisinde yer alan Fatih karakteri izleyicilerin tepkisini çekmiş ve dizinin hayranları 'Fatih'i Tokatla' isimli bir site açarak sanal ortamda Fatih'i tokatlamaya başlamıştı.
Geçtiğimiz aylarda uzun süre gündem olan bu olayın ardından buna benzer bir olay daha yaşandı.
Show TV'de başlayan Bahar dizisinde yer alan Timur karakteri bazı izleyicilerin tepkisini çekince dizinin hayranları "Timur'u tokatla" ismiyle bir site açtı.
Mehmet Yılmaz Ak'ın canlandırdığı Timur karakteri için açılan tokatlama sitesi kısa sürede sosyal medyada gündeme oturdu.
Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy'un başrollerini paylaştığı Bahar dizisi oldukça sevildi.
Konusu ve oyunculuklarıyla beğeni toplayan dizi reyting rekorları kırıyor.
Açılan sitede Timur karakterine atılan tokat sayısı ilk günden 3 milyonu geçti.